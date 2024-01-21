Согласно изысканиям портала AppMagic, менее чем за год со дня премьеры эта версия Monopoly заработала больше миллиарда долларов

Monopoly GO! продолжает привлекать внимание своим впечатляющим финансовым успехом в сфере мобильных игр. Согласно исследованию портала AppMagic, за меньше чем год с момента выхода, данная версия Monopoly заработала более миллиарда долларов. Отметим, что в декабре прошлого года ежедневный доход игры превысил $5 миллионов, при среднем показателе более $4 миллионов. Общий доход в течение этого месяца составил внушительные $130 миллионов. Прогнозируется, что успешный тренд будет поддержан и в январе, что подчеркивает ее статус весьма прибыльной игры.

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Запущенная в апреле предыдущего года, Monopoly GO! скачана более 50 миллионов раз через Google Play, а также стала лидером среди бесплатных релизов в App Store в 2023 году. Этот финансовый успех свидетельствует о неоспоримой популярности мобильных игр и их способности генерировать значительные доходы для разработчиков.