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Nata15
Показана нейросеть, способная имитировать почерк человека
Для её обучения оказалось достаточно нескольких коротких фрагментов рукописного текста

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Исследователи из Университета искусственного интеллекта Мухаммада ибн Заида (MBZUAI) достигли значительного прогресса в области разработки нейросетей, способных генерировать рукописный текст, максимально приближенный к натуральному почерку человека. Эксперименты с обучением модели включали небольшие фрагменты рукописных текстов, в первую очередь, на английском языке, с перспективой расширения обучения на другие языки, включая тот, что характеризуется сложным соединением букв – арабский.

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Работая с технологией компьютерного зрения, ученые фокусировались на создании рукописного текста, исходя из языка Шекспира, чтобы затем перейти к более сложным системам, например, арабскому, где учет соединения букв представляет определенные трудности.

Важным этапом в исследовании стало сравнение результатов новой нейросети с уже существующими технологиями генерации рукописного текста. Опрос, проведенный среди 100 участников, выявил, что 81% предпочли продукт разработчиков MBZUAI. Этот вывод свидетельствует о потенциальной эффективности данной технологии.

Разработчики проекта высказывают уверенность в полезности их нейросети для тех, кто лишился возможности писать от руки, а также выделяют потенциал для генерации обширных объемов данных. Это, в свою очередь, предоставляет возможность улучшения обучения моделей машинного обучения в обработке рукописных текстов.

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Однако, несмотря на обнадеживающие перспективы, команда разработчиков акцентирует внимание на возможных рисках, связанных с злоупотреблением данной технологии. В связи с этим дата официального запуска нового искусственного интеллекта пока остается неопределенной, учитывая потенциальные угрозы безопасности.

#новости #техника
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