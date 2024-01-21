Режим инкогнито даёт возможность посещать веб-страницы, не оставляя никаких следов в истории браузера. Но это не мешает самой Google отслеживать активность пользователей Chrome — в чём она недавно призналась официально, изменив описание этой функции прямо в приложении

В последних актуализациях описания режима инкогнито в браузере Google Chrome компания явно признала, что даже в этом режиме сохраняется возможность отслеживания активности пользователей. Эти изменения появились на фоне согласия Google на урегулирование судебной тяжбы на рекордные $5 миллиардов, начавшейся в 2020 году из-за обвинений в незаконном мониторинге.

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В свежей версии описания режима инкогнито для Windows подчеркивается, что использование данной функции не влияет на сбор данных со стороны посещаемых веб-сайтов, но остаётся непроясненным, какая именно информация может быть аккумулирована компанией в рамках этого режима. Это заявление подчёркивает важность осознанности пользователей относительно конфиденциальности, даже при использовании режима, предназначенного для повышения приватности.