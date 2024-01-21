Немного раньше обычного Samsung представила новую серию флагманских смартфонов во главе с моделью Galaxy S24 Ultra

Samsung представила последнюю линейку флагманских смартфонов Galaxy S24, фокусируясь на инновационных функциях, основной из которых стал Galaxy S24 Ultra. Новая серия внедрила искусственный интеллект под брендом Galaxy AI, представляя его как сравнимый по значимости переход, как от обычных мобильных телефонов к смартфонам.

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Главной особенностью Galaxy AI является возможность перевода разговоров в реальном времени с применением искусственного интеллекта. Это включает синхронный перевод звонков и текстовых сообщений с предоставлением субтитров прямо на экране телефона и в аудиоформате. Поддерживаются несколько языков, включая английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский и корейский.

Интересные возможности Galaxy AI также включают функцию изменения тональности в ассистенте для заметок, предоставляя пользователю выбор из пяти тонов речи, а также опцию придания тексту "живости" через "посты для соцсетей". Искусственный интеллект также улучшает работу с текстами в приложении Samsung Notes, выделяя основные идеи, структурируя текст и автоматически исправляя орфографические ошибки. Возможность запроса краткой сводки с главными тезисами также внедрена для обеспечения удобства.

Совместно с Google разработанная технология "Обвести и найти" предоставляет возможность выделить предмет на экране смартфона для получения дополнительной информации о нем. Это полезное средство при просмотре контента в социальных сетях или других платформах.

Галерея телефона теперь позволяет не только автоматически улучшать качество фотографий, но и вносить изменения в фон при изменении размера или угла наклона изображения, а также перемещать и изменять объекты. Редактирование видео стало более удобным, позволяя работать сразу с несколькими роликами, соединять их, добавлять различные эффекты, тексты, наклейки и фоновую музыку прямо в галерее.

Samsung Galaxy S24 Ultra отличается не только функциональностью, но и прочностью. Рама устройства выполнена из сплава титана, а экран защищен новым ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Armor. Обратная сторона также использует стекло Gorilla Glass Victus 2. Смартфон соответствует стандарту пыле- и водонепроницаемости IP68 и доступен в четырех цветах: чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом.

Экран устройства имеет размер 6,8 дюйма и использует технологию Dynamic AMOLED 2X с разрешением Quad HD+. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и имеет пиковую яркость 2600 нит. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплеем. Кроме того, в Galaxy S24 Ultra встроено электронное перо S Pen для удобства рисования и создания заметок.

В качестве аппаратной платформы использован процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, представляющий улучшенную версию Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенной памяти предлагается от 256 ГБ до 1 ТБ в зависимости от конфигурации. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную на 4,5 Вт. Поддерживаются также USB Type-C 3.2, UWB, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7.

Galaxy S24 Ultra получил улучшенную камеру с двумя телеобъективами (3x и 5x оптическим приближением), широкоугольной камерой на 200 Мп и ультраширокоугольной камерой на 12 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Обещана 7-летняя программная поддержка, включая обновления операционной системы и патчи безопасности. Смартфон будет работать на Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

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Цены на Galaxy S24 Ultra начинаются от 1299$ за версию с 256 ГБ памяти, 1419$ за версию с 512 ГБ и 1659$ за версию с 1 ТБ.