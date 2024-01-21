Тайваньская компания AOC объявила о начале продаж нового игрового монитора AGON 6 Pro (AG456UCZD) с изогнутым OLED-экраном высокого разрешения и повышенной частотой обновления. А ещё у него есть встроенная аудиосистема

AOC, известная тайваньская компания, представила новый игровой монитор AGON 6 Pro (AG456UCZD), который выделяется изогнутым OLED-экраном диагональю 44,5 дюйма и разрешением 3440х1440 пикселей. Этот продукт, ориентированный на геймеров, обеспечивает впечатляющие технические характеристики, включая высокую частоту обновления в 240 Гц, временной отклик GtG 0,03 мс и поддержку технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium для бесперебойного игрового опыта.

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Технические особенности монитора включают 10-битный OLED-дисплей с радиусом кривизны 800R, что придает изображению глубину. Разрешение 3440х1440 пикселей, средняя яркость 1000 кд/м², поддержка HDR10 и точность цветопередачи ΔE ≤ 2 при воспроизведении 98,5% цветовой палитры DCI-P3 — все эти параметры гарантируют высокое качество изображения.

Экран также оснащен антибликовым слоем и имеет сертификации VESA ClearMR и TÜV за высокую четкость изображения и минимизацию воздействия синего света и мерцания, что обеспечивает комфортное визуальное восприятие.

AOC AGON 6 Pro также предоставляет встроенную аудиосистему с двумя динамиками мощностью 8 Вт, расширяя возможности звукового сопровождения. На стороне подключений доступны USB Type-C с передаваемой мощностью до 90 Вт, DisplayPort 1.4 и HDMI. Возможность установки на VESA-крепления 100х100 дополнительно повышает его универсальность.

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На текущий момент AOC AGON 6 Pro уже доступен на китайском рынке по цене примерно 1260 долларов.