Спустя более чем два года с момента выхода DJI Mic состоялся анонс второго поколения беспроводного микрофона китайской компании

DJI, китайский производитель, представил второе поколение своего беспроводного микрофона DJI Mic, внедрив ряд существенных усовершенствований и инноваций. Ключевым обновлением стало применение шумоподавления на основе искусственного интеллекта, обеспечивающего более высокое качество записи аудио в разнообразных средах.

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DJI Mic 2 теперь может прямо подключаться к смартфонам и устройствам DJI Osmo Pocket 3 и Action Cam 4 по Bluetooth без использования дополнительного приемника. Значительно увеличено время автономной работы микрофонов с 5,5 до 6 часов, а зарядный кейс теперь способен обеспечивать до 18 часов непрерывной работы, вместо предыдущих 15 часов.

Физические изменения тоже не остались незамеченными. Микрофоны стали чуть компактнее, а корпус теперь может быть прозрачным в сером цвете, а также доступен в новом белом варианте. В комплект входят различные аксессуары, такие как зажим для крепления на одежде, магнитное крепление и 3,5-мм разъем. Управляющие кнопки, включая кнопки включения и синхронизации, размещены на боковых гранях, а порт USB Type-C и кнопка записи – с другой стороны. Индикатор питания теперь находится на боковой грани, чтобы не мешать в процессе съемки.

Среди функциональных улучшений следует отметить поддержку двухканальной записи, позволяющей регистрировать звук с двух источников, а также возможность записи в 32-битном формате для улучшения качества в сложных аудио-сценах. Появилась функция Safety Track, записывающая вторую дорожку с уровнем -6 дБ вдобавок к основной дорожке, обеспечивая страховку в случае проблем с первой.

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