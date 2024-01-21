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Nata15
Сверхмощный ноутбук Eurocom Raptor X17 стоит 14 тысяч долларов
Компания Eurocom анонсировала игровой компьютер Raptor X17, и выделяется он характеристиками, которым позавидуют даже многие обладатели десктопных компьютеров

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Eurocom представила свой последний игровой ноутбук, Raptor X17, который впечатляет выдающимися характеристиками, способными вызвать интерес даже у владельцев стационарных компьютеров. В его максимальной комплектации установлен мощный 24-ядерный (32-поточный) процессор Intel Core i9-14900HX, сопровождаемый мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, оборудованной 16 ГБ видеопамяти DDR6, и внушительными 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Что касается хранения данных, пользователь может воспользоваться тремя SSD формата M.2, достигающих общего объема до 24 ТБ.

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17,3-дюймовый экран с матрицей LCD предлагает разрешение 4K при частоте обновления 144 Гц или Quad HD при 240 Гц. Дисплей характеризуется матовым покрытием и способностью воспроизводить 100% цветового пространства. Внутри ноутбука установлена эффективная система охлаждения, включающая два вентилятора и многочисленные тепловые трубки.

По разъемам Raptor X17 предоставляет два Thunderbolt 4.0 (Type-C), один USB Type-C 3.2 Gen2, три USB Type-A 3.2 Gen2, два miniDP 1.4, один HDMI 2.0, а также аудиопорт и сетевой RJ-45. Габариты составляют 396 х 278 х 24,9 мм, вес - 3,29 кг.

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Ценовая политика начинается от 3499 долларов за версию с видеокартой RTX 4080 и 16 ГБ оперативной памяти. Самая продвинутая конфигурация, включая все возможные опции, оценивается в 13 720 долларов.

#новости #техника
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