Теперь пользователи смогут запускать 32-битные приложения Windows на 64-битных Unix-системах благодаря поддержке архитектуры WoW64

Разработчики официально представили Wine версии 9.0, предоставив обширный обзор около 7000 изменений в этом значительном обновлении для операционных систем Linux и macOS. Важным шагом стала интеграция поддержки архитектуры WoW64, позволяющей запускать 32-битные приложения Windows на 64-битных Unix-системах. Эта функциональность оказывается особенно полезной для пользователей macOS, учитывая прекращение поддержки 32-битной архитектуры в последних версиях операционной системы.

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Одним из ключевых новшеств стал экспериментальный драйвер Wayland, функционирующий в тестовом режиме и обеспечивающий поддержку управления окнами нескольких мониторов, API Vulkan и высоких значений DPI. Разработчики также усилили поддержку ARM64, внедрив модули ARM64X и ARM64EC.

Среди значительных улучшений в мультимедийной сфере выделяются обновление кроссплатформенного API Vulkan, оптимизация Direct3D, внедрение DirectInput, улучшение реализации многопоточности, повторная реализация драйвера PostScript, внедрение декодера Windows Media Video (WMV) и реализация модуля DirectMusic. Оптимизация DirectShow также была внесена в список усовершенствований.

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Менее важные, но неотъемлемые нововведения включают поддержку новых языков, улучшения в сетевой работе, различные обновления инструментов разработки, а также усовершенствования в области криптографии и безопасности. Не обошли стороной обновления библиотек FluidSynth, Faudio и PCSClite, а разработчики отметили общую оптимизацию Wine для более эффективной работы на ПК.