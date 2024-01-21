В период с января по ноябрь 2023 года было продано около 3,4 миллиона устройств

В соответствии с данными, представленными в "Ведомостях" и с упоминанием отчетов от "Платформы ОФД" и "М.Видео — Эльдорадо", в 2023 году зафиксирован значительный рост спроса среди российских потребителей на умные колонки с голосовыми помощниками – увеличение в 1,5 раза. Продажи за период с января по ноябрь достигли 3,4 миллиона устройств, превосходя общий объем продаж за весь 2022 год, который составил 3 миллиона. Согласно анализу "Яндекса", ключевым сезоном продаж стали предновогодние праздники, в течение которых только в декабре был реализован миллион "Станций".

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Средний чек также продемонстрировал увеличение, достигнув отметки в 7590 рублей, что на 7% превышает уровень 2022 года. Лидерами рынка оказались устройства "Яндекса" с долей в 79,4%, включая популярные модели "Станция Лайт" и "Станция Мини". На втором месте оказались колонки от VK, занимая 7,6%, а на третьем месте – устройства Сбера с 5%.

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Результаты опросов подчеркивают, что рост интереса к умным колонкам обусловлен выходом на рынок новых моделей, включая доступные варианты. Покупатели также оценили возможность интеграции с уже используемыми устройствами и сервисами, отдавая предпочтение устройствам тех брендов, которые предлагают данную функциональность.