По второму разу выходит The Last of Us Part II — самая скандальная игра 2020 года

19 января произошел выход The Last of Us Part II Remastered, переиздания наиболее обсуждаемой игры 2020 года от студии Naughty Dog. Это событие вновь вызывает разнонаправленные реакции среди поклонников, но критики приняли обновленную версию положительно. В соответствии с оценками, игра получила 90 баллов на Metacritic и 91 на OpenCritic.

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Эксперты высоко оценили технические улучшения, подчеркнув, что благодаря им The Last of Us Part II стала еще более впечатляющей и гармоничной, сохраняя свой шедевральный характер. Некоторые критики даже считают переиздание неотъемлемой частью оригинала.





Тем не менее, не все обзоры исключительно положительны. Некоторые рецензенты высказали более сдержанный взгляд, оценив Remastered как достойную, но не идеальную версию игры. Например, автор Inverse выставил 7 из 10, указав, что обновленная версия кажется попыткой скапливания популярности сериала HBO. Критик из PLAY! Zine был менее снисходителен, поставив игре 4 балла и отметив, что улучшения не соответствуют своей цене, а режим No Return вызывает разочарование.

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Стоит отметить, что игра будет доступна исключительно на платформе PlayStation 5. Владельцы оригинала могут приобрести апгрейд за $10, тогда как новым игрокам предстоит заплатить $50 за ремастер.