Lenovo расширила линейку ноутбуков Xiaoxin, выпустив модель Xiaoxin Pro 14 2024 года на базе новейших процессоров серии Intel Core Ultra

Lenovo расширяет свое портфолио ноутбуков с представлением Xiaoxin Pro 14 2024 — новейшей модели, в основе которой лежат передовые процессоры Intel Core Ultra. Новинка отличается 14-дюймовым OLED-экраном с удивительным разрешением 2,8K, частотой обновления впечатляющих 120 Гц и пиковой яркостью на уровне 600 нит, обеспечивая охват 100% цветового пространства DCI-P3.

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Xiaoxin Pro 14 2024 предлагает выбор между двумя конфигурациями процессоров: Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, сопровождаемых графикой Intel Arc. Пользователям предоставляется возможность установки максимального объема оперативной памяти стандарта LPDDR5X — до 32 ГБ. Хранение данных обеспечивается SSD емкостью 1 ТБ, дополнительно предусмотрен слот для накопителя PCIe 4.0 M.2.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 84 Втч, обещающим впечатляющие 25 часов воспроизведения видео. Система охлаждения Extreme Fengshen+ с использованием специальных тепловых трубок из 3D-композита эффективно рассеивает тепло. В арсенале устройства — два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, два USB Type-A, HDMI, аудиоджек 3,5 мм и слот для карт памяти SD.

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На данный момент нет конкретной информации о цене и дате начала продаж Xiaoxin Pro 14 2024 со стороны Lenovo.