По итогам 2023 года российский рынок игровых консолей увеличился до 1,3 млн штук

В результате проведенного анализа, опубликованного в "Коммерсантъ", стало известно, что в течение 2023 года российский рынок игровых консолей достиг внушительного роста, увеличившись до 1,3 миллиона единиц. Этот динамичный подъем отразился на финансовых показателях, превысивших 23 миллиарда рублей. Заметный вклад в этот успех внес повышенный интерес к ретро-устройствам, подтвержденный данными от ритейлера "М.Видео-Эльдорадо". Отмечается, что эти цифры превзошли предыдущие оценки рынка в 2022 году более чем в два раза.

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Расширенный анализ указывает на то, что рост спроса на ретроконсоли составил 30%, что является важным фактором в общем увеличении объема рынка. Согласно данным "Яндекс Маркет", общее количество покупок консолей в 2023 году выросло в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Важно отметить, что, несмотря на этот внушительный рост, конкретная доля, приходящаяся на ретро-сегмент, не была предоставлена.

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В своем комментарии глава Организации развития игровой индустрии, Василий Овчинников, выделил, что сложности с приобретением игр для современных консолей могут отпугнуть до 30% потенциальной аудитории, что в свою очередь становится препятствием для дальнейшего роста рынка. Тем не менее, российские потребители, кажется, обратили свое внимание на ретро-консоли, считая их доступными и экономически более выгодными альтернативами.