Техноблогер Мишаал Рахман обнаружил в настройках ТВ-приставки Google Chromecast 4K любопытное нововведение

Техноблогер Мишаал Рахман обнаружил удивительное обновление в настройках медиаплеера Google Chromecast 4K, призванное облегчить жизнь обладателям смартфонов. Теперь пользователи могут получать уведомления о входящих звонках непосредственно на экране своего телевизора. Эта функциональность оказывается особенно полезной в ситуациях, когда смартфон далеко от пользователя или находится в режиме беззвучия.

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Для активации данной опции необходимо зайти в раздел настроек приложений, поддерживающих данную функцию. Важно отметить, что уведомления будут видны лишь после входа пользователя в свой профиль. Стоит подчеркнуть, что сам звонок не транслируется на ТВ, а лишь появляется уведомление на экране. Вопрос о возможном внедрении данной функции в более доступные версии медиаплееров остается открытым.