По данным портала IT Home, бренд Nokia готовится к удалению одноимённых гаджетов с официального сайта, что станет началом их полной «отмены»

В соответствии с информацией, предоставленной порталом IT Home, бренд Nokia стремится к значительным изменениям, в том числе исключению своих устройств из официального веб-пространства. По данным источника, такой шаг может стать сигналом к полному отказу от этой знаменитой торговой марки в области мобильных технологий.

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Даже при сохранении продукции на рынке, планируется представление ее под новым брендом, что, предположительно, станет заключительной главой истории оригинального бренда Nokia в мире мобильных устройств.

Согласно утверждениям, 1 февраля 2024 года на сайте Nokia планируется удаление соответствующего раздела, а продажа оставшихся устройств будет осуществляться уже под маркой HMD. По прогнозам, после 2026 года бренд Nokia полностью исчезнет из области мобильных технологий.

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Источник также подчеркивает, что в будущем бренд Nokia будет ассоциироваться исключительно с телеком-оборудованием. А устройства от HMD, будучи оснащенными "чистыми" версиями операционной системы Android, будут доступны по более привлекательной цене по сравнению с аналогами от Nokia. Достоверность представленной информации можно будет проверить уже через две недели.