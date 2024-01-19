В западных изданиях появились обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, представленной в начале января

В свежих обзорах западных медиа представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, дебютировавшая в начале января. Критики высоко оценивают новинку, подчеркивая ее впечатляющую производительность, сравнимую с уровнем RTX 3090, но при более доступной цене.

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Графический процессор AD104 с тактовой частотой 2,48 ГГц и 7168 ядрами CUDA, сопровождаемый 12 ГБ видеопамяти (пропускной способностью 504 ГБ/c), формирует основу RTX 4070 Super. Максимальное энергопотребление устройства составляет 220 Вт, а рекомендованная цена удивительно остается на уровне базовой модели – 599 долларов.

Согласно проведенным тестам в разрешениях 1080p, 1440p и 4K, видеокарта продемонстрировала стабильную производительность. Отставание от RTX 4070 Ti оценивается примерно в 10%, в то время как превосходство над базовой RTX 4070 составляет около 15%. Результаты с технологией трассировки лучей показывают улучшение в 5-9% по сравнению с RTX 4070 и 7-8% в сравнении с RTX 4070 Ti.

Высокую оценку RTX 4070 Super получила за энергоэффективность, особенно на фоне соперничества с AMD Radeon RX 7800 XT. В игре Hitman 3 потребление энергии устройства было на 32 Вт ниже, при производительности, превышающей конкурента на 31%.

Сравнение с AMD Radeon RX 7800 XT выявило увеличение производительности RTX 4070 Super на 10% в 1080p, 13% в 1440p и 9% в 4K. С включенной трассировкой лучей разрыв увеличивается до 17-20%.

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Максимальная температура после интенсивной двухчасовой игровой нагрузки достигала 78°C. При этом скорость вращения вентиляторов не превышала 1700 об/мин, а уровень шума составил 35 дБА. Блогеры, например такие как Gamers Nexus на YouTube, также предоставили дополнительные детали и сравнения производительности в десяти различных играх.