Теперь GSC Game World рассчитывает выпустить шутер осенью 2024 года

GSC Game World официально объявили о дополнительном изменении планов по релизу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В соответствии с недавно выпущенным коротким трейлером, компания определила новую дату выхода – 5 сентября 2024 года. Разработчики заверяют, что это окончательное решение, однако стоит отметить, что подобные обещания уже делались в прошлом, исключительно подтверждая важность завершения работы над игрой.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представляет собой шутер, который будет доступен для игры на ПК и консолях Xbox Series X/S. Важно отметить, что игра сразу же появится в подписке Xbox Game Pass, предоставляя подписчикам возможность насладиться проектом с самого момента релиза.





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Возможно, игра будет представлена на предстоящих летних игровых выставках, что добавляет атмосферы ожидания. Помимо этого, недавно опубликованные скриншоты продемонстрировали обновленный интерфейс, что является дополнительным аспектом, на который обратили внимание разработчики.