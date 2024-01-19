Аспирант Массачусетского технологического института Ян Лю и его коллеги обнаружили неочевидный способ слежки за пользователями Android-планшетов

В последних исследованиях, проведенных аспирантом Массачусетского технологического института Яном Лю и его коллегами, обнаружен необычный метод слежения за пользователями Android-планшетов. Команда ученых представила инновационный способ превращения экрана устройства в камеру наблюдения, не прибегая к использованию фронтальной камеры, а вместо этого взяв за основу стандартный датчик освещенности, предназначенный обычно для автоматической регулировки яркости.

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Эксперты доказали, что данный сенсор, доступный для любых Android-приложений, может быть использован для захвата изображений, предоставляя возможность определения вводимых пользователем паролей. Основой этой технологии является принцип взаимности Гельмгольца, где регистрируемая интенсивность свечения отраженного от лица пользователя позволяет "сфотографировать" положение его рук на экране.

Проверка теории была проведена на планшете Samsung Galaxy View 2 с 17,3-дюймовым экраном, где манекен, имитирующий человека, был размещен перед устройством. С использованием контрастного видеоролика и специального приложения, исследователям удалось успешно расшифровать различные положения рук манекена, включая жесты прокрутки и нажатия.

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Тем не менее, следует отметить, что основным недостатком данного "шпионского" алгоритма является продолжительное время распознавания изображения из-за очень низкого разрешения датчика света. В свете этого, консорциум World Wide Web уже предпринял шаги по повышению безопасности, утвердив новый стандарт, ограничивающий доступ к API датчиков освещённости.