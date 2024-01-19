В ближайшее время в мобильной версии браузера Chrome появятся дополнительные настройки управления разрешениями для каждого сайта

Разработчики Google активно занимаются повышением уровня конфиденциальности данных пользователей мобильных устройств на базе Android. По последним обновлениям, в разработке мобильной версии браузера Chrome, пользователи получат дополнительные инструменты управления разрешениями для каждого веб-сайта.

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Это новшество было обнаружено инсайдером под псевдонимом Leopeva64 в свежей сборке Chrome Canary для Android. Главной особенностью является внедрение одноразовых разрешений на доступ, например, к местоположению. Пользователям будут предложены три варианта действий при запросе доступа: "Разрешить в этот раз", "Разрешить при каждом посещении" и "Не разрешать".

При посещении веб-сайта появится всплывающее окно по центру экрана устройства с запросом доступа. Это позволит пользователям более гибко управлять предоставлением доступа к данным: разрешать его лишь временно в текущем сеансе, разрешать при частых посещениях или полностью запрещать.

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На данный момент новшество находится в стадии тестирования в Chrome Canary для Android, и пока нет точных данных о том, когда оно станет частью стабильной версии мобильного браузера Chrome.