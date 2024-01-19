В сети появились патентные изображения и описание «подводного» режима работы iOS, ещё не анонсированного компанией

По последним открытиям в патентной сфере, Apple рассматривает интеграцию "подводного" режима в операционную систему iOS. Изучив патентные изображения и описание, можно предположить, что компания стремится обеспечить более удобное использование iPhone под водой.

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Согласно патенту, существующий дизайн "сухопутной" версии iOS не оптимален для подводного использования. Методы навигации и анимации в интерфейсе считаются громоздкими в водной среде. Поэтому в "режиме дайвинга" пользователи могут ожидать упрощенный дизайн, предназначенный для быстрого доступа к функциям под водой.

Основной акцент в патенте сделан на обеспечении более эффективного взаимодействия с устройством в водной среде. Планируется предоставить быстрый доступ к подводным пользовательским интерфейсам, включая решения для рисования, работу с презентациями и улучшенный интерфейс камеры.

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Неясно, когда именно новый подводный режим появится в iOS, так как информация о дате его выпуска пока отсутствует.