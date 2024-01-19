Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона vivo X100 Pro, устроив ей серию тестов в различных сценариях и режимах съёмки

Экспертное тестирование камеры смартфона vivo X100 Pro, проведенное специалистами DxOMark, выявило впечатляющие улучшения в его производительности по сравнению с предыдущей моделью. Устройство успешно ворвалось в топ-10 лидеров общего рейтинга камерофонов, заняв заслуженное восьмое место.

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Состав блока камер включает три 50-мегапиксельных модуля: основной, сверхширокоугольный и телевик. Особенности, такие как поддержка 8K-видео и режим 4K@60 fps, делают его одним из лидеров в технических возможностях.

Положительные результаты включают низкий уровень цифрового шума, выдающуюся детализацию в различных режимах, а также высокую контрастность при создании портретных снимков. Блеск и точность автофокуса при фотосъемке также не остались незамеченными.





Вместе с тем, выявлены и определенные недостатки, такие как цветовые оттенки в некоторых условиях съемки, артефакты и проблемы с точностью экспозиции при видеозаписи. Тем не менее, устройство продемонстрировало внушительные характеристики, даже в сложных условиях съемки.

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Суммируя результаты, vivo X100 Pro набрал 150 баллов, уверенно удерживая восьмую позицию в общем рейтинге камерофонов от DxOMark. Это подтверждает его статус как лидера в "ультрапремиальной" ценовой категории, обеспечивая пользователям высокий уровень качества в мире мобильной фотографии.