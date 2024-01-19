По данным сетевых источников, новинка будет заметно отличаться от предшествующей модели в первую очередь формой корпуса

Перед предстоящим анонсом умных часов OPPO Watch 4, в сети появились интригующие неофициальные утечки, включая изображения и ключевые характеристики грядущего гаджета. Известный инсайдер под ником realMlgmXyysd делится деталями, утверждая, что главным отличием новинки станет круглый дисплей, доступный в разнообразных цветовых вариациях, от белого до синего.

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Сведения также указывают на то, что OPPO Watch 4 будет использовать передовую мобильную платформу Snapdragon W5. Аналитический портал Notebookcheck раскрывает предполагаемые технические характеристики, включая интеграцию сопроцессора BES 2700 для оптимизации энергопотребления, AMOLED-экран с разрешением 466x466 пикселей, поддержку eSIM и интересную функцию распознавания жестов, вроде "сжатия кулака".

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Помимо всего вышеописанного, умным часам приписывают функциональность мониторинга ЭКГ, отслеживание частоты пульса и уровня кислорода в крови. На текущий момент дата выхода и ценовая политика OPPO Watch 4 остаются неопределенными, ожидая официального объявления от производителя.