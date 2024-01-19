ASUS выпустила модификацию видеокарты GeForce RTX 4060, заметно отличающуюся от привычных игровых решений компании

Ведущий производитель компьютерного оборудования, ASUS, представил инновационную модификацию видеокарты GeForce RTX 4060, адаптированную для устройств с ограниченными размерами корпуса. Новинка, обозначенная как ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK, выделяется компактными габаритами – всего 188 x 69 x 39 мм, что почти в два раза меньше стандартных версий видеокарт, и занимает два слота расширения.

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Основным аспектом этой модели является прогрессивная система охлаждения, включающая три вентилятора с пылезащитой (IP5X), что обеспечивает эффективное и надежное охлаждение при минимальных размерах устройства. Эстетика продукта также соответствует высоким стандартам, характерным для ASUS.

Интерфейс включает в себя два порта HDMI 2.1a и пару DisplayPort 1.4a, а 6-контактный разъем на торце корпуса обеспечивает дополнительное питание. Эти технологические решения призваны максимизировать функциональные возможности видеокарты и обеспечить широкий спектр подключений.

Сердцем устройства является графический процессор AD107-400 с 3072 ядрами CUDA. Объем видеопамяти стандарта GDDR6 составляет 8 ГБ с 128-разрядной шиной. Интересно, что из-за ограничений форм-фактора заводской разгон GPU отсутствует, что добавляет этой модели уникальность.

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Производитель заявляет, что энергопотребление новинки не превысит 115 Вт, обеспечивая баланс между производительностью и энергоэффективностью. На данный момент дата начала продаж и окончательная цена ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK остаются под вопросом и будут объявлены в ближайшее время.