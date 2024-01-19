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Согласно последним данным от Digitimes, появилась неофициальная информация, касающаяся возможных изменений в будущей модели iPhone 16 со стороны Apple. Согласно источникам в индустрии, версия с хранилищем объемом 1 ТБ и выше, возможно, будет оборудована новым типом флеш-памяти, а именно QLC NAND. Эти слухи намекают на то, что данный тип памяти может оказаться менее производительным и надежным по сравнению с текущими решениями, использующими TLC NAND.
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На данный момент iPhone использует технологию накопителей с ячейками TLC NAND. В случае внедрения чипов QLC NAND предполагается экономия средств за счет уменьшения затрат на железо, однако это может повлиять на общую производительность из-за увеличения операций записи на каждую ячейку.
По неподтвержденным данным, устройства с QLC-памятью могут замедляться после заполнения дискового кеша, с ожидаемой максимальной скоростью записи около 450 Мбит/с, в сравнении с текущими моделями, достигающими 550 Мбит/с. Теоретически, увеличение плотности памяти также может привести к повышенному числу ошибок.
Пока что Apple воздерживается от комментариев относительно этих слухов, и пользователи остаются в ожидании подтверждения или опровержения предполагаемых изменений в технологии хранения данных в будущих устройствах iPhone.