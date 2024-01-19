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Motorola удивила рынок высокопроизводительных бюджетных смартфонов с представлением своего последнего творения – Motorola G Play (2024). Этот аппарат предоставляет пользователю внушительный набор характеристик при доступной цене.
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Экран устройства, размером 6,5 дюйма, поражает разрешением 1600x720 пикселей, обладает частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, что гарантирует не только отличное визуальное восприятие, но и устойчивость к повреждениям.
Внутренние компоненты включают мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680, совместно с 4 ГБ оперативной памяти, обеспечивая плавный и отзывчивый опыт использования. Встроенной памяти 64 ГБ хватит для большинства задач, но при необходимости ее можно легко расширить с помощью карты microSD.
Камерная система смартфона заслуживает особого внимания, предлагая единственный, но мощный 50-мегапиксельный основной сенсор на задней панели, без излишних 2-мегапиксельных "затычек". Емкость аккумулятора 5000 мАч обещает продолжительную автономность, подкрепленную комплектным блоком питания мощностью 15 Вт.
Смартфон также имеет поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos, что обогащает аудиоопыт пользователя. Согласно анонсу, новинка уже доступна для приобретения в США по цене всего $149, предоставляя потребителям оптимальное сочетание функциональности и доступности.