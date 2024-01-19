Компания Motorola представила бюджетный смартфон под названием G Play (2024)

Motorola удивила рынок высокопроизводительных бюджетных смартфонов с представлением своего последнего творения – Motorola G Play (2024). Этот аппарат предоставляет пользователю внушительный набор характеристик при доступной цене.

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Экран устройства, размером 6,5 дюйма, поражает разрешением 1600x720 пикселей, обладает частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, что гарантирует не только отличное визуальное восприятие, но и устойчивость к повреждениям.

Внутренние компоненты включают мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680, совместно с 4 ГБ оперативной памяти, обеспечивая плавный и отзывчивый опыт использования. Встроенной памяти 64 ГБ хватит для большинства задач, но при необходимости ее можно легко расширить с помощью карты microSD.





Камерная система смартфона заслуживает особого внимания, предлагая единственный, но мощный 50-мегапиксельный основной сенсор на задней панели, без излишних 2-мегапиксельных "затычек". Емкость аккумулятора 5000 мАч обещает продолжительную автономность, подкрепленную комплектным блоком питания мощностью 15 Вт.

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Смартфон также имеет поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos, что обогащает аудиоопыт пользователя. Согласно анонсу, новинка уже доступна для приобретения в США по цене всего $149, предоставляя потребителям оптимальное сочетание функциональности и доступности.