Некогда ведущий производитель игрового оборудования Atari возвращается на игровой рынок с портативной консолью для любителей ретро

Легендарная компания Atari объявила о своем возвращении в мир игровой индустрии с новейшей портативной консолью под названием Game Station Portable. Зрелищный анонс произошел на престижной выставке CES 2024, где представители бренда представили устройство, предназначенное для тех, кто ценит не только современный дизайн, но и настоящее воспоминание о золотых днях видеоигр.

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Сердцем Game Station Portable является семидюймовый экран, а его управление включает как традиционные элементы, так и знаменитый трекбол. MyArcade, ответственная за разработку, утверждает, что консоль вмещает в себя более 200 классических игр, предоставляя игрокам настоящий коктейль ностальгии.

Необычайной особенностью устройства стали интегрированные светодиодные индикаторы, которые служат гидом для игроков, указывая необходимые элементы управления для каждой конкретной игры. Это инновационное решение создано с учетом того, что не все игроки знакомы с традиционными интерфейсами Atari.

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Game Station Portable ожидается на прилавках в осеннем сезоне 2024 года, по цене в 149 долларов. Возвращение Atari обещает не только привлечь внимание поклонников ретро-игр, но и завоевать сердца тех, кто ищет гармонию современного дизайна и классического игрового наследия.