Бизнесмен опубликовал в соцсети X видео, в котором гуманоидный робот Tesla без видимой помощи достаёт из корзины футболку и складывает её с почти человеческой ловкостью

Илон Маск признался в искусственной аранжировке видеоролика, где робот Tesla Optimus якобы самостоятельно складывал футболку. В начальной публикации Маск подписал видео комментарием "Optimus складывает футболку", давая понять о самостоятельных умениях гуманоида. Однако внимательный подписчик заметил руку человека в кадре, что указывает на удаленное управление оператором.

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Спустя 23 минуты Маск вынужден был отозвать первоначальные утверждения, признав, что Optimus не обладал автономной способностью выполнения задачи на момент съемки. В своем комментарии предприниматель выразил надежду на будущий прогресс, но точные временные рамки остаются неопределенными. В настоящий момент уровень обучения и самостоятельных действий Optimus ограничен.