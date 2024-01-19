Администрация Epic Games Store тихонько обновила скриншоты второй части S.T.A.L.K.E.R. у себя в магазине

В мире игровой индустрии сохраняется повышенный интерес к разработке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, несмотря на осторожное раскрытие деталей со стороны GSC Game World и Microsoft. Последние события связаны с незаметным обновлением скриншотов в Epic Games Store, где заметным изменением стал лишь ретушь интерфейса, включая шкалу здоровья (HP), компас и счетчик боеприпасов.

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Однако ключевым остается вопрос о долгожданной дате релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую неоднократно переносили. Важно подчеркнуть, что игра запланирована лишь для платформ PC и Xbox Series. С учетом непрекращающихся изменений в графике релиза, фанаты искусства S.T.A.L.K.E.R. ожидают с нетерпением новых анонсов и официальных обновлений от разработчиков.