Компания OneNotebook официально представила OneXPlayer X1 — игровой планшетный компьютер, который может превращаться в портативную приставку и полноценный ноутбук. Устройство оснащается новыми чипами Intel Core Ultra и стоит от 930 долларов

OneXPlayer X1, представленный компанией OneNotebook, выделяется среди игровых планшетов своим уникальным дизайном, позволяющим превратить его в портативную приставку или полноценный ноутбук. Оснащенный инновационными чипами Intel Core Ultra, устройство предоставляет гибкий опыт использования, поддерживая подключение контроллеров и клавиатуры. Экран IPS с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой 120 Гц и 100% цветовым пространством DCI-P3 обеспечивает впечатляющее визуальное воспроизведение.

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OneXPlayer X1 внутри оснащен 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H или 18-ядерным Core Ultra 7 155H, с оперативной памятью LPDDR5x-7467 до 32 ГБ и SSD объемом до 4 ТБ. Возможность подключения внешней видеокарты через порт OCulink добавляет гибкость в использовании графики. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 65,02 Втч с поддержкой 100-ваттной зарядки.





Цены на OneXPlayer X1 варьируются в зависимости от конфигурации:

Intel Core Ultra 5 125H + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD — $923;

Intel Core Ultra 7 155H + 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD — $1105;

Intel Core Ultra 7 155H + 32 ГБ ОЗУ + 2 ТБ SSD — $1175;

Intel Core Ultra 7 155H + 32 ГБ ОЗУ + 4 ТБ SSD — $1489.

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Приобретение клавиатуры и геймпадов возможно за дополнительные $56 каждый.