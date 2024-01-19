Японская компания Sharp провела за закрытыми дверьми на CES 2024 презентацию совершенно нового типа матриц для производства дисплеев — QDEL

На выставке CES 2024 Sharp удивила презентацией новой матрицы для дисплеев — QDEL. Важно подчеркнуть, что несмотря на схожесть с QLED, эта технология имеет свои особенности. Из Digital Trends стало известно, что презентация проходила в закрытом кругу, где показали прототипы с диагональю 12 и 30 дюймов. Детали о массовом производстве и стоимости пока держатся в секрете.

реклама





QDEL, или электролюминесцентные квантовые точки, представляет собой своеобразный шаг вперед относительно QLED. Ключевое отличие заключается в том, что экраны QDEL не нуждаются в дополнительном источнике света, в отличие от других технологий, использующих квантовые точки. Это обеспечивает чистоту изображения, так как сами квантовые точки создают цвет и свечение, обойдясь без светодиодной подсветки или OLED.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Sharp намекает на доступность QDEL-панелей, утверждая, что производство этих экранов ничем не отличается от создания обычных светодиодов.