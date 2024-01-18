В воскресенье на торрент-трекерах внезапно появился тот самый «народный порт» супергеройского экшена

В конце предыдущего года хакерская группа успешно совершила взлом серверов Insomniac Games. В результате этой атаки в сеть утекли разнообразные документы, касающиеся Marvel’s Wolverine, а также ранняя версия PC-издания Marvel’s Spider-Man 2. Некоторые энтузиасты решили взять на себя задачу завершения разработки этой версии экшена, но по всей видимости, что-то пошло не по плану.

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В воскресенье на торрент-трекерах появилась необычная "народная версия" супергеройского экшена, весом 249 гигабайт, однако в пакете отсутствует главный исполняемый файл - exe. Подробности этого "релиза" остаются загадкой. По слухам, авторы этой любительской версии приняли решение прекратить свою деятельность, но при этом почему-то решили не покидать геймеров без результатов своего труда.

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Напомним, что Marvel’s Spider-Man 2 вышла на PlayStation 5 20 октября. Официальных заявлений от Sony и Insomniac Games о PC-версии их нового хита пока нет, но поклонники уверены, что она появится в будущем.