С премьеры Elden Ring прошло уже почти два года. FromSoftware, впрочем, ещё не закончила с фэнтезийным эпосом: студия давно анонсировала сюжетное дополнение, и, судя по внутренним данным Steam, его релиз может состояться в ближайшем будущем

FromSoftware продолжает раскрывать свой фэнтезийный мир в Elden Ring. Почти два года прошли с момента премьеры, но студия не собирается останавливаться. Анонсированное сюжетное дополнение под названием Shadow of the Erdtree ожидается в ближайшем будущем, согласно внутренним данным Steam. Наблюдатели интернета заметили мельчайшие изменения в базе SteamDB, указывающие на предстоящий релиз DLC от Хидэтаки Миядзаки.

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Хотя страница игры была скрыта после короткого появления информации, у геймеров остался скриншот, свидетельствующий о грядущих событиях. Напомним, что анонс Shadow of the Erdtree состоялся в феврале 2023 года, но с тех пор FromSoftware предоставила лишь минимальные детали о проекте, оставляя фанатов в ожидании трейлеров и скриншотов. В то время как подробности о DLC остаются под покровом тайны, геймеры с нетерпением ждут новых открытий в этом захватывающем фэнтезийном мире.