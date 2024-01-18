В беседе с журналистами портала Android Central представители Google заявили, что компания отрицает обвинения в замедлении работы сайта

Пользователи YouTube недавно высказали обеспокоенность по поводу замедления работы сервиса при использовании "адблока". Представители Google, хоть и отрицают причастность к замедлению, официально прокомментировали ситуацию. Однако их заявления не приносят ясности в происходящее.

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В интервью Android Central представители Google заявили, что не существует связи между сообщениями о задержках на YouTube и использованием блокировщиков рекламы. Официальная позиция сервиса подчеркивает, что их справочный центр предлагает рекомендации для пользователей, сталкивающихся с проблемами.

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Интересно отметить, что пользователи ранее замечали, что отключение блокировщика рекламы решает проблемы с загрузкой видео. Даже подписка Premium за $13,99 в месяц, которая должна избавить пользователей от рекламы, иногда не гарантирует плавной работы YouTube.