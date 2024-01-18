Yoga Pro 14s оснащён 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандарта Dolby Vision

Представлен новый ноутбук Yoga Pro 14s от Lenovo, оснащенный "профессиональным" дисплеем для точной передачи цветов △E < 1. Этот устройство обещает высокую производительность и до 12 часов автономной работы благодаря емкой батарее.

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14,5-дюймовый дисплей ноутбука имеет разрешение 3K, частоту обновления 120 Гц и поддержку стандарта Dolby Vision. Он охватывает 100% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, а также соответствует стандартам Eyesafe 2.0 для защиты зрения. На верхней рамке экрана установлена веб-камера, транслирующая изображение в 1080p.

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Аппаратная платформа включает процессор AMD Ryzen 7 7840HS и от 16 до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. SSD-накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ обеспечивает высокую производительность. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в зависимости от нагрузки. Среди интерфейсов присутствуют порты USB 4 Type-C, USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1. В Китае цена ноутбука начинается от $801 за версию с 16 ГБ ОЗУ и $843 за версию с 32 ГБ ОЗУ.