Боковая панель Chrome получила модифицированный интерфейс, а заодно изменился способ её активации — он стал более простым даже для неосведомлённых пользователей

В тестовой версии браузера Firefox появилось новое обновление. Боковая панель Firefox получила переработанный интерфейс, а также изменен способ ее активации, который теперь стал более простым, даже для тех, кто не слишком знаком с браузером.

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Ранее для открытия боковой панели нужно было нажимать на иконку в виде цветного квадрата, вызывающую общий список функций. Теперь Mozilla представила отдельные значки для списка чтения, закладок, истории, настроек браузера и поиска.

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Все "ярлыки" будут размещаться справа от адресной строки и значков расширений, и пользователь сможет самостоятельно выбирать необходимые значки и устраивать их в удобном порядке. Это обновление уже доступно в бета-версии Firefox 95 на платформах Mac, Windows и Linux и скоро станет доступным в стабильной версии браузера.