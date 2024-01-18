Компания HUAWEI начала распространение обновления 4.0.0.107 для умных часов WATCH GT 3 и GT 3 Pro (включая версии Porsche Design и Collector’s Edition), работающих под управлением HarmonyOS 4

HUAWEI внедрила обновление 4.0.0.107 для умных часов WATCH GT 3 и GT 3 Pro, основанных на HarmonyOS 4. Это обновление, хотя и не предоставляет революционных изменений, тем не менее, дорабатывает уже существующие функции гаджетов. Среди улучшений — внедрение нового меню приложений Chessboard, оптимизация системных настроек, а также значимое улучшение «спортивной» функциональности. Теперь, во время тренировки, когда экран выключен, умные часы игнорируют нажатия и вращение заводной головки, предотвращая случайный сброс прогресса.

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Пользователи также получили возможность настраивать интерфейс во время спортивных занятий, а шрифты и цвета стали более четкими и выразительными. Функциональность будильника тоже подверглась улучшениям, хотя конкретные изменения в описании прошивки не были уточнены. Кроме того, повысилась точность мониторинга тренировок, что придаёт дополнительную ценность этому обновлению. Важно отметить, что данная прошивка находится в статусе «беты», и её доступность может быть ограничена в зависимости от региона.