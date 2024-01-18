Релиз сиквела Cyberpunk 2077 состоится очень нескоро, но фанаты уже гадают, где и когда развернётся действие следующей части

Фанаты уже предвкушают релиз сиквела Cyberpunk 2077, несмотря на его отдаленную дату. Возникают предположения относительно следующего места действия, ведь подсказки, как считают поклонники, уже просматриваются в оригинальной игре.

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Появление новой магистрали, соединяющей Найт-Сити и Чикаго за три часа, стало одним из интересных моментов, обнаруженных поклонниками в дополнении Phantom Liberty, а роль загадочной корпорации "Найт" в оригинале, несмотря на ее скрытность, оказывается существенной и влиятельной.

Мнения разделяются относительно идеи переноса действия в другой город, но есть сторонники, которые полагают, что освежить игровую среду — это хороший шаг. Описание Чикаго в рамках игры, пережившего экономический кризис, эпидемию биочумы и столкновения мегакорпораций, делает его привлекательным местом для событий.

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Следует напомнить, что игра под кодовым названием Orion все еще находится в ранней стадии разработки, и релиз ожидается не ранее, чем через шесть-семь лет.