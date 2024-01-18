В канале обновлений Windows для разработчиков появилась тестовая сборка Windows 11 Insider Preview 23615

Последнее обновление Windows 11 Insider Preview 23615 для разработчиков внесло заметные изменения, подчеркивающие стремление к улучшению пользовательского опыта. Одним из ключевых аспектов является интеграция второй ревизии стандарта USB 4, что повысит пропускную способность USB 4 Type-C до 80 Гбит/с, вдвое превышая предыдущие 40 Гбит/с.

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Важно отметить, что обновление решает проблему некорректного определения разъемов USB 4 Type-C в стабильной версии Windows 11, обеспечив более точное взаимодействие с этими устройствами.

Дополнительные усовершенствования включают обновленное меню "Поделиться" в браузерах, предлагающее более удобные варианты отправки записей или файлов на популярные платформы, такие как Gmail, LinkedIn, WhatsApp, X и Facebook.

Предстоящее нововведение — автоматический запуск ИИ-помощника Microsoft Copilot после включения компьютера. Следует отметить, что для активации этой функции необходимо, чтобы ПК был подключен к монитору с диагональю не менее 27 дюймов и разрешением по ширине от 1920 пикселей.

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Более подробные изменения сборки доступны в блоге Windows, где описаны менее значительные, но тщательно продуманные обновления.