Официальный «релиз» энциклопедии подтвердили представители её пресс-службы в разговоре с журналистами ТАСС

Интернет-энциклопедия "Рувики" завершила бета-тестирование, о чем объявили разработчики, сняв соответствующую плашку с интерфейса. Подтверждение "релиза" поступило от представителей пресс-службы в беседе с ТАСС.

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Планы на 2024 год включают ряд технологических улучшений, таких как персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказы, обновленный личный кабинет, а также видеоматериалы и подкасты.

"Рувики" — открытая интернет-энциклопедия, объединяющая экспертов и обычных пользователей. Любой может стать автором, но только профессионалы гарантируют верификацию. Принципы платформы: удобство, открытость, нейтральность, достоверность. Разработчики обещают регулярные обновления и взаимодействие с искусственным интеллектом.

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Проект возглавляет бывший директор "Википедии" Владимир Медейко. В работе над энциклопедией участвует более 300 человек, включая профессоров и докторов наук. Проверку статей осуществляют учёные и эксперты РАН.