Компании пришлось пойти на уступки из-за патентного спора, и лишить гаджеты одной из важных функций мониторинга здоровья

Издания Bloomberg и The Wall Street Journal сообщают, что Apple Watch Series 9 и Ultra 2 снова появятся в продаже, однако с некоторыми изменениями. В связи с патентным спором компании пришлось пожертвовать одной из ключевых функций мониторинга здоровья.

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На данный момент сам производитель не анонсировал восстановление продаж, но по внутренней информации, гаджеты уже направляются в магазины, однако с утратой возможности измерения уровня кислорода в крови. Это решение было вызвано патентным иском компании Masimo, обвинившей Apple в нарушении своих патентов на эту функцию.

По последним данным от аналитиков, Apple пытается обойти патентные ограничения Masimo. Однако, судя по всему, это не удалось решить программными методами, и компания приняла решение исключить функцию пульсоксиметра из прошивки. Кроме того, инсайдеры утверждают, что магазинам "приказали не показывать и не продавать обновленные устройства до одобрения Apple".

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Функция мониторинга кислорода в крови была впервые представлена в Watch Series 6. Компания Masimo утверждает, что она предлагала свои технологии Apple еще до выхода первых умных часов, но тогда соглашение не было достигнуто, и позже Apple переманила к себе часть сотрудников разработчиков этой технологии.