Согласно отчёту компании Data.ai, ситуация на рынке мобильных приложений начинает постепенно улучшаться после заметной «просадки» в 2022 году

Недавно на рынке мобильных приложений наступило восстановление, как отражено в отчете компании Data.ai. За 2023 год потребительские расходы увеличились на 3%, достигнув $171 миллиарда. Несмотря на небольшой прирост, цифра становится внушительной, особенно при рассмотрении конкретных сумм, которые пользователи оставили в цифровых площадках и приложениях.

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Исходя из данных, расходы на неигровые приложения возросли на 11%, составив $64 миллиарда. Лидером этой категории стал TikTok, привлекший $10 миллиардов. Аналитики прогнозируют, что в текущем году траты пользователей на неигровые приложения увеличатся на 150%.

Владельцы мобильных устройств в прошлом году проявили активность, потратив $171 миллиард. В сфере генеративного искусственного интеллекта исследователи выявили впечатляющий рост в семь раз. Среди приложений, связанных с генеративным ИИ, особенно популярными оказались ChatGPT, Ask AI и Open Chat. Запрос на приложения, использующие ИИ-функции, увеличился на 11%.

Хотя количество скачиваний мобильных приложений осталось почти неизменным (257 миллиардов), пользователи проводят в них больше времени. В сравнении с 2022 годом, время, затраченное на мобильные приложения в день, увеличилось на 6%, достигнув отметки в 5 часов. YouTube, WhatsApp, TikTok и Netflix стали лидерами по привлечению внимания пользователей.

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Расходы на мобильные игры снизились на 2%, составив $107 миллиардов. Однако "гиперказуальные" игры, симуляторы и экшены остаются востребованными. Приложения для бронирования туров и авиабилетов, а также для покупки билетов на концерты, переживают всплеск популярности после формального окончания пандемии.