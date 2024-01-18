В апдейт под номером 10.6 вошли несколько улучшений, расширяющих возможности отправки голосовых сообщений

В свежем обновлении мобильной версии Telegram, апдейт 10.6, разработчики внесли важные изменения, улучшающие опыт использования мессенджера. Теперь функция записи голосовых сообщений получила возможность поставить запись на паузу и продолжить ее, сохраняя предыдущий фрагмент. Это улучшение позволяет пользователям более гибко управлять процессом записи и создавать более качественные аудиофайлы.

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Для использования новой функции достаточно выполнить свайп вверх от иконки микрофона и выбрать значок паузы. Это добавление обеспечивает более удобный и гибкий контроль над процессом создания голосовых сообщений.

Кроме того, в обновлении появилась функция отправки одноразовых голосовых и видеосообщений, которые исчезнут после прослушивания или просмотра, что поддерживает концепцию приватности и временного характера контента.

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Это обновление уже доступно для загрузки в Google Play и App Store, предоставляя пользователям новые возможности и улучшенный функционал в популярном мессенджере.