Процессоры Intel с литерой T «холоднее» своих стандартных версий, но заметно уступают тем в производительности. Как оказалось, из этого правила бывают исключения

В мире технологий произошло захватывающее событие: Intel представила свой последний процессор, Core i5-14600T, который нарушает общее правило, что процессоры с маркировкой T обычно уступают в производительности. Новый чип, построенный на архитектуре Raptor Lake, поразил своей способностью достигать почти такой же производительности, как и его стандартная 65-ваттная версия, несмотря на существенное снижение TDP до 35 Вт.

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Результаты тестирования говорят сами за себя: Core i5-14600T набрал 2626 и 15 354 баллов в одно- и многопоточных тестах соответственно, приближаясь к показателям базовой модели. Это важное достижение, учитывая традиционные компромиссы между энергоэффективностью и производительностью.

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Цена новинки оценивается в $252, согласно данным онлайн-ритейлеров. О дате начала продаж Intel пока нет точной информации, но эта новость уже привлекла внимание технологического сообщества.