Подобно Fortnite, Genshin Impact отказывается выходить из моды, чем его авторы умело пользуются. Впереди игру ждёт много нового контента — и как обычно, инсайдеры решили рассказать о нём задолго до официальных анонсов

В свежих обновлениях Genshin Impact, схожих с тем, как это делает Fortnite, команда разработчиков умело поддерживает интерес к игре, активно внедряя новый контент. Согласно утечкам от опытных датамайнеров, игроков ожидает волнующая волна новых персонажей редкости 5 звёзд.

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Согласно предварительной информации, в обновлении 4.5 пользователи будут встречать Тиори, мастера гео-элемента, в то время как обновление 4.6 привнесет Арлекино, огненного персонажа. На подходе также герои Сигвайн с гидро-элементом и Клоринда с электро-элементом, которых ожидается в обновлении 4.7.

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Кроме того, сообщается о загадочном персонаже, который появится в одном из ближайших патчей, хотя детали его редкости остаются тайной. Обновление 4.5 ожидается 13 марта, 4.6 запланировано на 24 апреля, а выход 4.7 намечен на 5 июня. Официальные анонсы всех изменений будут предоставлены в указанные даты. Следите за обновлениями для полной информации о новых героях и возможностях в Genshin Impact.