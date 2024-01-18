Вслед за смартфоном и TWS-наушниками бренд Redmi вывел на международный рынок ещё одну новинку — умные часы Redmi Watch 4

Redmi продолжает свою экспансию на мировом рынке, представив новый продукт - умные часы Redmi Watch 4. Несмотря на схожесть с китайской версией внешне и по характеристикам, международная модель выделяется отсутствием NFC-модуля. Это важное изменение сопровождается увеличением стоимости вне Китая, теперь они доступны за €99 в европейском регионе.

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Официальные данные подчеркивают, что международная версия не включает в себя прошивку HyperOS, характерную для китайской модели. Однако основные технические характеристики остаются неизменными: 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450x390 пикселей, емкий аккумулятор на 470 мАч, Bluetooth 5.3, и водонепроницаемый корпус по стандарту 5ATM. GPS, датчики пульса и уровня кислорода также включены в стандартное оснащение. Обещанная продолжительность работы без подзарядки составляет до 20 дней, что делает эти часы привлекательным выбором для тех, кто ценит эффективность и долговечность.