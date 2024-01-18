Он служит для связи между разными интеллектуальными устройствами и призван унифицировать технические требования, предъявляемые производителями датчиков, с техническими возможностями сети, предоставляемой операторами связи

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) одобрило новый национальный стандарт для протокола интернета вещей LoRaWAN, предназначенного для эффективной коммуникации между интеллектуальными устройствами. Этот стандарт, принятый с учетом российского законодательства, унифицирует требования к техническим характеристикам датчиков, обеспечивая их совместимость с сетями, предоставляемыми операторами связи.

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LoRaWAN, широко используемый протокол беспроводной связи для устройств интернета вещей, станет основой для государственных, муниципальных и коммерческих инициатив. Утверждение этого стандарта в качестве ГОСТа способствует развитию отечественных производителей в области умного дома, носимых устройств и других IoT-решений.

План по введению нового стандарта предусматривает его начало действия с 1 июля 2024 года. Это обеспечит применение стандарта при обмене данными с широким спектром оборудования – от бытовых устройств до промышленных датчиков, поддерживая тем самым развитие отраслей, таких как строительство, ЖКХ, транспорт и логистика.

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Некоторые ведущие компании, такие как "ЭР-Телеком Холдинг" и "Ростелеком", уже внедрили протокол LoRaWAN в свои сети, что подтверждает актуальность и перспективность этой технологии в российском контексте. Внедрение стандарта способствует не только усилению внутреннего рынка, но и предоставляет возможность местным разработчикам выходить на мировые рынки интернета вещей.