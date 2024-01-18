Каждые несколько месяцев Steam проводит фестиваль «Играм быть», во время которого геймеры могут ознакомиться с демоверсиями грядущих игр

Steam объявил о предстоящем фестивале "Играм быть", который откроет двери геймерам для ознакомления с демоверсиями предстоящих проектов. Одним из наиболее ожидаемых стал выпуск новой стратегии Stormgate от Frost Giant Studios. Разработчики щедро предоставят доступ к закрытому бета-тестированию, предоставляя игрокам уникальную возможность заранее окунуться в мир научно-фэнтезийной RTS.

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В рамках культурной программы фестиваля планируются захватывающие ранговые битвы формата "1 на 1", кооперативные матчи против продвинутого искусственного интеллекта, а также киберспортивный турнир EGC Stormgate Open 2024 с заманчивым призовым фондом в размере 10 тысяч долларов.





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Эксклюзивное демо игры будет доступно в течение фестиваля "Играм быть", который запланирован на период с 5 по 12 февраля. Поддержавшие проект инвесторы с Kickstarter получат привилегии, включая эксклюзивный ранний доступ к пробной версии Stormgate, а также приглашения участвовать в последующих тестовых пробежках стратегии. Весь мир геймеров ожидает захватывающее погружение в уникальный геймплей и возможности Stormgate.