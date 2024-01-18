Специалисты Московского авиационного института (МАИ) объявили о разработке отечественного способа производства печатных плат для компьютеров и прочей электроники

Специалисты из Московского авиационного института (МАИ) представили уникальный национальный метод производства печатных плат для электроники. Они утверждают, что использование разработанного аммиачного раствора погружным способом делает процесс более экономичным и эффективным, превосходя импортные аналоги. Аспирант института, Фёдор Бараковский, подчеркнул, что разработанное средство активации демонстрирует выдающиеся характеристики, в том числе превосходство над зарубежными аналогами.

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На данный момент проводятся исследования по возможности альтернативного нанесения разработанного средства и улучшению сцепляемости печатных плат. Ожидается, что внедрение этой технологии начнется с мелкосерийного и индивидуального производства электронных устройств, прежде чем перейти к масштабам крупных предприятий после успешного завершения проекта.