Помимо смартфонов серии Redmi Note 13, на глобальном рынке появились беспроводные наушники Redmi Buds 5, а также их Pro-версия, вышедшие в прошлом году в Китае

На глобальном рынке сделан значительный шаг в мире беспроводных технологий с выпуском новой линейки наушников от Redmi, включая Redmi Buds 5 и их продвинутую версию - Redmi Buds 5 Pro. Особенности последних включают активное шумоподавление до 52 дБ, превосходные аудиокодеки LHDC 5.0 и LHDC Lossless, а также впечатляющую автономность: до 10 часов непрерывной работы и до 38 часов с учетом дополнительной зарядки от кейса. Уникальная технология позволяет зарядить наушники на 120 минут прослушивания всего за 5 минут.

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Цена Redmi Buds 5 Pro в Европе оценивается в пределах 80 долларов, в то время как в Китае они доступны по более низкой цене, около 55 долларов.

Сравнительно, Redmi Buds 5, оборудованные активным шумоподавлением до 46 дБ и кодеками AAC и SBC, предлагают впечатляющую 40-часовую автономность с учетом зарядки от кейса и 10 часов непрерывного воспроизведения музыки. Цена в Европе составляет около 45 долларов, а в Китае - приблизительно 27 долларов.

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Эти новинки от Redmi предоставляют пользователям максимальные возможности в мире беспроводных наушников, сочетая в себе передовые технологии, функциональность и доступность.