Новинка имеет сразу 12 самых нужных портов, обеспечивает однокабельное соединение и ориентирована на выполнение требовательных задач

ASUS вывела на рынок свою последнюю разработку – док-станцию Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500, заметную своей универсальностью. Воплощенная в алюминиевом корпусе, она оборудована не менее чем 12 портами, включая два высокоскоростных Thunderbolt 4 и пару HDMI 2.1. Эта конфигурация обеспечивает эффективное однокабельное соединение и позволяет одновременно подключить до четырех 4K-дисплеев или два 8K-дисплея с потрясающей частотой обновления в 60 Гц.

реклама

Превосходство данной док-станции проявляется в способности передавать данные через Thunderbolt 4 на скорости до 40 Гбит/с и обеспечивать питание устройств с максимальной мощностью до 100 Вт. Это значительно облегчает процесс подключения и зарядки различных устройств, делая его более гибким.

Дополнительно к этим возможностям, расширенный функционал включает два картридера UHS-II для чтения SD и microSD, два порта USB Type-A 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 Гбит/с и комбинированный аудиовыход. Это обеспечивает высокую совместимость с разнообразными устройствами, поддерживая эффективное взаимодействие с различными периферийными устройствами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта инновационная модель, снабженная всеми упомянутыми характеристиками, доступна на рынке по цене $349, что делает ее конкурентоспособным решением в сегменте универсальных док-станций.