В Европе уже доступны обычный Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и топовый Redmi Note 13 Pro+

Глобальный выпуск серии доступных смартфонов Redmi Note 13, ранее представленных в сентябре в Китае и Индии, теперь охватывает рынок Европы. В рамках этой линейки представлены три модели: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и флагман Redmi Note 13 Pro+. Ценовая стратегия на глобальном рынке немного отличается от китайских цен.

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Redmi Note 13 Pro+ привлекает внимание процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra, аккумулятором 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки и камерой на 200 мегапикселей. Стоимость версии 12 + 512 ГБ оценивается в 449 евро, в то время как в Китае аналогичная модель предлагается за примерно 320 долларов.

Redmi Note 13 Pro оборудован той же 200-мегапиксельной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Версия 8 + 256 ГБ доступна по цене около 390 евро, в то время как в Китае аналогичный вариант продается за 219 долларов.

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Самая доступная модель, Redmi Note 13, предлагает процессор MediaTek Dimensity 6080, 108-мегапиксельную камеру и зарядку мощностью 33 ватта. Цены начинаются с 280 евро за версию 6 + 128 ГБ и 290 евро за вариант 8 + 256 ГБ. В Китае эти модификации доступны примерно за 165 и 205 долларов соответственно.